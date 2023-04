Scontro scooter-auto Gravissimo il centauro

Schianto fra un’auto e una moto ieri mattina sulla Sordio-Bettola, all’altezza di Mediglia. Il centauro, un 39enne di Casalmaiocco, è rimasto ferito ed è in gravi condizioni: è stato trasportato in elicottero al Niguarda, dove si trova in rianimazione, con prognosi riservata. Spaventato ma illeso l’automobilista, un 19enne di Colturano, accompagnato in codice verde al Predabissi. L’allarme è scattato poco prima delle 9 all’altezza della frazione Robbiano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Mediglia, intervenuta per rilevare l’incidente, entrambi i veicoli viaggiavano nella stessa direzione, ossia verso Peschiera Borromeo. Incolonnato nel traffico, il conducente dell’auto, una Mini Cooper, avrebbe fatto a un certo punto un’inversione a "u", per tornare indietro e tentare una strada alternativa; in quel momento sopraggiungeva la moto, una Honda Sh 150, il cui conducente stava cercando di superare la colonna di veicoli che procedeva a rilento davanti a lui. Inevitabile l’impatto. Sbalzato di sella, il motociclista ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Quando sono arrivati i soccorritori, era cosciente, ma in preda a forti dolori. Ricevute le prime cure, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.Gli agenti della polizia locale di Mediglia sono rimasti a lungo sul posto sia per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti sia per regolare la viabilità. Ancora intorno alle 10.30 il traffico risultava rallentato. Lo scorso 30 marzo la Sordio-Bettola, al confine tra Mediglia e Colturano, è stata teatro di un terribile incidente: nello scontro con un’auto che ha invaso la corsia opposta per tentare un sorpasso azzardato, ha perso la vita un motociclista 19enne di Melegnano, Mattia Andrea Maiocchi. A.Z.