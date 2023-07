Scontro in Consiglio sulla microcriminalità "Opera è tornata a essere un crocevia della droga"

di Massimiliano Saggese

Opera sicura? È scontro fra la maggioranza e il gruppo di opposizione guidato dall’ex sindaco Ettore Fusco (nella foto). Da una parte il Comune minimizza e smentisce che vi sia un allarme, soprattutto per quanto riguarda la droga. Dall’altra l’ex sindaco snocciola gli ultimi episodi avvenuti in questi giorni. "Opera è tornata a essere un crocevia della droga – sono le parole di accusa di Fusco –. In paese gli spacciatori e nei parchi i drogati. Intanto la polizia locale resta impotente, sotto organico e non indirizzata al ripristino del turno serale".

A scatenare la polemica una siringa trovata in un parco. In replica alle accuse dell’ex sindaco Fusco, la sindaca Barbara Barbieri e l’assessore alla sicurezza Marinella Setti, in un comunicato congiunto, hanno fatto chiarezza sulla vicenda attraverso i dati relativi ai reati in materia di droga, così come riportati dalla polizia locale e dai carabinieri. "Già nei mesi scorsi sono stati pubblicati e diffusi i rilevamenti della prefettura circa i reati sul territorio dai quali è emerso un trend di decrescita e non di aumento degli stessi. Nella fattispecie, come ci riferiscono carabinieri e polizia locale, a Opera non esiste ad oggi una situazione di allarme droga, non ci sono segnalazioni tali da fare ipotizzare che sia presente una piazza di spaccio o che ci siano spacciatori e drogati in paese e nei parchi. Polizia locale e carabinieri perlustrano il territorio quotidianamente: parchi, strade, esercizi commerciali (bar-pub) sono sotto controllo. Le conclusioni del gruppo di minoranza sono pertanto da ritenersi personali e per quanto ci riguarda infondate". Ma Fusco non ci sta e denuncia anche gli ultimi fatti criminosi avvenuti ad Opera oltre al pub chiuso dalla questura: "Il Comune di Opera dice che possiamo stare tranquilli, che non c’è delinquenza e viviamo nel paese delle meraviglie perché sindaca, assessora, carabinieri e polizia locale hanno detto così e noi non mostriamo i dati (che in fondo sono la nostra mera percezione). Peccato che proprio in questi giorni siano stati commessi furti in due appartamenti e al supermercato Md".