Scontro auto-scooter Gravissimo centauro

L’impatto è stato talmente forte che non solo la portiera dell’auto si è deformata completamente ma addirittura è stato abbattuto un cartello della segnaletica verticale. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale che si è verificato ieri mattina. Ad avere la peggio è stato un centauro di 30 anni, che è stato ricoverato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Lo scontro è avvenuto verso le 6.45 all’incrocio tra via Asti e via Milano tra lo scooter, con a bordo il giovane, e una Opel Mokka. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, il 30enne si è schiantato contro la portiera laterale dell’automobile, mandando in frantumi il finestrino del lato del conducente.

Un urto talmente violento che è stato persino abbattuto un segnale stradale. Sul posto, per soccorrere il 30enne, è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Brugherio e a supporto un’automedica. Dopo aver stabilizzato il ferito, gli operatori sanitari lo hanno poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale monzese con la massima urgenza. Il centauro, dai primi accertamenti, avrebbe riportato diverse lesioni alla schiena e traumi a una gamba: le sue condizioni sono apparse da subito molto delicate e la prognosi rimane riservata. Nel luogo del sinistro sono arrivati gli agenti della polizia locale di Cologno Monzese e i carabinieri della Tenenza cittadina, che hanno effettuato i rilievi e hanno raccolto le prime testimonianze oculari. Ora si dovranno accertare l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro, verificando anche le immagini di eventuali telecamere che possano aver ripreso i tragitti dei due mezzi e possibili scorrettezze alla guida.

Laura Lana