Scontro all’Arco e fuga A terra uno scooterista I vigili cercano il pirata su un’Opel Corsa scura

L’indizio è di quelli che possono aiutare gli investigatori a restringere il campo delle ricerche, ma non a indirizzarle in maniera decisa nel brevissimo periodo. Serviranno anche le immagini delle telecamere, sperando che ce ne siano di utili, per dare un volto all’automobilista che ieri notte si è scontrato con lo scooter guidato da un diciottenne, allontanandosi al volante della sua utilitaria senza prestare soccorso al ferito.

A terra, gli agenti della polizia locale hanno trovato uno specchietto retrovisore, che evidentemente si è staccato dalla carrozzeria dopo l’impatto: le caratteristiche fanno pensare che appartenesse a un’Opel Corsa di colore scuro; ed è proprio sulla base di questa prima deduzione che si stanno sviluppando le indagini dei ghisa per risalire al pirata. L’incidente è avvenuto qualche minuto dopo la mezzanotte (o almeno quello è l’orario di chiamata dei soccorsi) all’angolo tra via Melzi d’Eril e via Bertani, a due passi dall’Arco della Pace e in corrispondenza di uno spartitraffico a metà tra le due carreggiate che spesso viene utilizzato da chi proviene da corso Sempione per svoltare a sinistra in via Londonio o da chi proviene da via Londonio per svoltare a sinistra in via Melzi d’Eril direzione Arena Civica. Lì è avvenuto l’impatto: il diciottenne, in sella a un motorino di una società di noleggio, è stato trasportato al Policlinico per i traumi riportati; per fortuna, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L’inchiesta dei vigili è partita proprio dallo specchietto, in attesa di un aiuto dagli occhi elettronici installati nella zona o (e non sarebbe la prima volta) o di un pentimento autoaccusatorio del fuggitivo (che fino a ieri sera non risultava ancora pervenuto).

Il diciottenne disarcionato nella notte all’Arco non è stato l’unico scooterista ferito di giornata: un quarantunenne è stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda dopo essersi scontrato con un’auto all’incrocio tra via Giambologna e via Tabacchi, a poche centinaia di metri dalla sede della Bocconi.

Nicola Palma