Scontri prima della partita Daspo per gli ultrà violenti

Era considerata alla vigilia una partita ad alto rischio. E diverse decine di ultrà del Benfica hanno fatto di tutto per non smentire il pronostico, dimostrando tutta la loro pericolosità. Tuttavia, il dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Giuseppe Petronzi nelle zone più frequentate del centro e soprattutto nell’area attorno allo stadio Meazza è riuscito a evitare un vero e proprio agguato ai danni di alcuni tifosi nerazzurri, a una cinquantina di minuti dal fischio d’inizio del match che ha sancito il passaggio della squadra di Simone Inzaghi alle semifinali di Champions League.

Un centinaio di lusitani, che non facevano parte dei mille "scortati" dalle forze dell’ordine dall’Arco della Pace alla fermata Pagano del metrò e poi da Lotto agli ingressi del Meazza, hanno cercato di entrare in contatto con gli interisti nei pressi del bar Chiringuito, ma sono intercettati dalla polizia. Ne è nato uno scontro, con lancio di bottiglie e altri oggetti, durante il quale cinque agenti sono rimasti contusi (compreso un funzionario, colpito da un calcio allo sterno): sono stati dimessi con prognosi tra 5 e 10 giorni. Un sostenitore dell’Hajduk Spalato, club gemellato con il Benfica, è stato arrestato dagli investigatori della Digos con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale; perquisito, gli sono stati sequestrati due ordigni artigianali. Altre diciotto persone, tra cui un altro ultrà croato, sono state indagate per resistenza e violenza a pubblico ufficiale: tra loro, ci sono anche tifosi originari da Francia, Spagna e Svizzera. Denunciato pure un ultrà che ha lanciato una torcia verso i tifosi del secondo anello blu di San Siro, seduti sotto il settore riservato ai sostenitori portoghesi.

A valle degli accertamenti degli specialisti dell’Anticrimine, il questore ha subito emesso i provvedimenti di Daspo fino a cinque anni per tutti i tifosi coinvolti. Il match di ritorno tra Inter e Benfica era stato classificato "a rischio 3" dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. E ad alzare ulteriormente la tensione in vista del confronto aveva contribuito pure un precedente andato in scena la settimana prima a Lisbona: tre ragazzi erano stati picchiati da un gruppo di uomini coi volti coperti da maschere mentre erano seduti ai tavolini esterni di un locale del quartiere Bairro Alto.

N.P.