L’Enpa salva un piccolo di scoiattolo rosso trovato agonizzante su una pista ciclabile

Milano – I volontari dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Milano hanno salvato un esemplare di scoiattolo rosso in gravi condizioni di salute. Il roditore è stato trovato nel pomeriggio di sabato a Lazzate (Monza).

L’animale era a terra su una pista ciclabile, molto debole, infestato di larve e con probabili postumi di una crisi convulsiva. Per questo è stato immediatamente soccorso e portato nel centro Enpa di Milano, l’unico centro di recupero ancora aperto al pubblico in quel momento.

“Una vera e propria rarità per la nostra sezione – spiega l’Enpa – dal momento che lo scoiattolo rosso (lo scoiattolo comune europeo) è una specie che predilige di gran lunga la quiete dei boschi di conifere e latifoglie al caos cittadino, al quale sembra invece essersi perfettamente adattato il cugino” grigio (sciurus carolinensis)”.

Lo scoiattolo è stato messo sotto osservazione e in terapia per contrastare il deperimento e la sintomatologia neurologica ma per fortuna, dopo i primi giorni di grande incertezza, ha iniziato a dare segni di ripresa. L’esemplare è stato quindi trasferito al Cras di Vanzago, dove continueranno le cure per poi venire rimesso in libertà.