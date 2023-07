Scippa un uomo in viale Coni Zugna e prova a nascondere il bottino nelle mutande: arrestato 17enne

Due ragazzi di 17 anni di origine marocchina sono stati arrestati nel centro di Milano per aver scippato due collanine d’oro a altrettante vittime, la prima in piazza Oberdan all’angolo con corso Buenos Aires e la seconda in via Coni Zugna. Entrambi sono stati bloccati dai “Falchi” della Squadra mobile della polizia e accusati di furto con strappo.

Nello scippo avvenuto mercoledì in piazza Oberdan, la vittima aveva 55 anni e stava passeggiando lungo via Benedetto Marcello quando uno dei diciassettenni gli ha strappato la collanina d’oro dal collo ed è scappato. Dopo un breve inseguimento a piedi e con l’aiuto degli agenti della volante del Commissariato Città Studi, il 17enne è stato bloccato e arrestato.

Martedì mattina, invece, i “Falchi” della polizia hanno arrestato l’altro 17enne in via Coni Zugna per il furto con strappo di una collanina d’oro avvenuto poco prima in via San Vittore ai danni di una 66enne. In questo caso, il 17enne è stato fermato mentre cercava di nascondere il bottino nelle mutande.