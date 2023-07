Sciopero dei voli oggi 15 luglio, a Linate e Malpensa cancellati 150 voli su 800

Milano – È iniziato alle 10 e terminerà alle 18 lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, servizi di handling e check-in. Sarebbero 250.000 – secondo il Codacons – i passeggeri che rischiano di rimanere a terra e 1.000 i voli a rischio cancellazione. Insomma, una giornata di passione per i turisti in partenza per le agognate vacanze. Ita cancella 133 voli, ma non è finita: incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair. E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling. I sindacati Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta denunciano che il loro contratto è scaduto da sei anni, chiedendone quindi l'immediato rinnovo.

Per quanto riguarda gli scali di Milano Linate e Malpensa, lo sciopero ha portato finora a circa 150 voli cancellati tra arrivi e partenze su un totale di 800 normalmente previsti. Si tratta di voli cancellati in largo anticipo dalle compagnie e quindi con i passeggeri degli stessi avvisati e in gran parte “riprogrammati”. Nei due scali non si registrano disagi particolari con l'attività che per il resto prosegue normalmente, segnala la Sea, la società di gestione degli aeroporti di Linate e Malpensa. Molto marginali per ora le conseguenze dell'agitazione nell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Al momento i voli cancellati sono due nella serata di ieri, con l'intenso movimento incentrato anche sulle vacanze estive che rimane pressoché normale.

Intanto contro lo sciopero scatta l'esposto del Codacons a 104 Procure e alla Corte dei Conti. “Siamo di fronte ad una forma di violenza inaudita verso i cittadini e verso gli operatori turistici – spiega il presidente Carlo Rienzi – 250mila viaggiatori rischiano oggi di rimanere a terra, perdendo giorni di vacanza e soldi pagati per strutture ricettive e servizi vari. Un danno complessivo da centinaia di milioni. Si ipotizza “la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio”.

“Il diritto allo sciopero nessuno lo mette in discussione, l'importante è che non vada a danneggiare altri lavoratori. Serve buon senso". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini a Matera, a margine di una visita allo stabilimento Mermec-Ferrosud.