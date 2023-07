Sciopero dei treni, in stazione Centrale a Milano cancellato il 50 per cento dei convogli

Milano, 13 luglio 2023 – Situazione che lentamente sta peggiorando alla Stazione Centrale di Milano a poche ore dall'inizio dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Lo sciopero finirà alle 15.

Cancellazioni aumentate

Alle 10 erano solo tre i treni in partenza cancellati, mentre per gli altri convogli vi erano solo pochi ritardi e tutti entro i 20 minuti di attesa. Ma il tabellone delle partenze ora è drasticamente cambiato, i treni cancellati sono aumentati e hanno superato il 50% di tutti i viaggi. In particolare sono i treni a lunga percorrenza quelli più colpiti dallo sciopero, con le tratte verso Reggio Calabria, Taranto e Napoli quelle più difficili da percorrere, ma anche alcuni treni per Torino e Zurigo sono stati cancellati.

Trenord

"Al momento il servizio è regolare". E' quanto annuncia Trenord. Nella mattinata i treni hanno rispettato le fasce di garanzia tra le 6 e le 9, mentre al momento risultano in circolazione treni tra Como, Lecco, Varese, Bergamo, Pavia, pur con alcuni ritardi, Novara, Meda, Cremona e Sondrio. e Milano. In funzione pur con alcuni ritardi il Passante Ferroviario nelle due diramazioni tra Milano Bovisa, Milano Certosa e Milano Rogoredo.

Coda alle biglietterie

Lunghe le code alle biglietterie di Trenitalia, dove il personale di servizio sta assistendo la clientela, perlopiu' turisti stranieri ignari, nel riprogrammare i propri viaggi. Nessun momento di tensione, se non un po' di nervosismo: il caldo di certo non aiuta.

Nonostante i disagi, però, la situazione in Stazione Centrale è abbastanza tranquilla, con pochi passeggeri presenti. Uno sciopero, dunque, che ha portato diversi viaggiatori a rinviare le partenze, con la Stazione poco frequentata.

Turisti a piedi

A riempire le banchine ci sono soprattutto turisti, in maggior parte stranieri, che avevano già prenotato il proprio viaggio e hanno tentato la fortuna. "Veniamo dall'Olanda e avevamo già prenotato il treno. Sapevamo dello sciopero, ma ci eravamo informati e sapevamo che il nostro treno era tra quelli garantiti" le parole di una famiglia di Amsterdam in attesa di partire per Napoli.

"Sì, ero consapevole dello sciopero, ma ho un appuntamento di lavoro e ho comunque provato a venire", dice invece una signora, che si ritiene fortunata perché il treno per Torino è puntuale.

Le proteste dei passeggeri

"Il problema non è restare qualche ora a Milano, il problema è perdere la coincidenza" racconta all'Agi Maria, dalla Spagna, che ha pianificato un viaggio a tappe in Italia con le due figlie piccole. Sabato dovrebbero prendere l'aereo del ritorno,sciopero del comparto permettendo. Neanche di questo erano informate. Maria, come anche tanti viaggiatori italiani, si lamenta della mancata comunicazione. "Neanche una mail, sono arrivata stamane in stazione alle 7.30 e ho avuto la bella sorpresa", dice infatti un'altra delle persone in attesa che ha perso il treno per Grosseto. Alessandro, in viaggio di vacanza con la famiglia, ha acquistato quattro biglietti per Roma sulla prima alta velocità' in partenza dopo le 15 spendendo 300 euro, il doppio di quanto era servito per la tratta Milano-Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Trenitalia, spiega all'Agi, diversamente dalla scorsa volta, non gli ha permesso di sostituire i biglietti, garantendo però il rimborso del nuovo. E poi c'è la piccola Anna che ha tanta fretta di arrivare a Roma perché li' ad attenderla c'e' Sophie, la cagnolina che incontrerà' oggi per la prima volta.

Assoutenti

"Siamo solidali con tutti i lavoratori del comparto trasporti, ma riteniamo lo sciopero uno strumento sempre sbagliato che finisce per danneggiare unicamente i cittadini". Lo afferma Assoutenti, commentando la bagarre tra Governo e sindacati in merito allo sciopero dei treni.

I rimborsi

Assoutenti ricordache in caso cancellazione di treni e voli a causa dello sciopero, i passeggeri hanno sempre diritto all'assistenza, alla corretta informazione e al rimborso integrale del prezzo del biglietto e, per quanto riguarda il comparto aereo, sono previste anche compensazioni pecuniarie che possono arrivare fino a 600 euro a viaggiatore. In tal senso l'associazione si mette a disposizione degli utenti che abbiano subito l'annullamento del treno o dell'aereo, ai fini delle dovute richieste di rimborso.