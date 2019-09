Milano, 22 settembre 2018 - Disagi in vista per chi si sposta in treno oggi, domenica 22 settembre, a causa dello sciopero sulle linee Trenord. Il sindacato OrSA ha proclamato uno sciopero di 24 ore in un giorno festivo, in cui non ci sono le 'fasce di garanzia' previste nei feriali. Lo sciopero è iniziato alle 3 di domenica 22 settembre e terminerà alle 2 di lunedì 23 settembre.

I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Per la lunga percorrenza saranno garantiti i treni indicati sul sito di Trenord.

