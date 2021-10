Milano, 25 ottobre 2021 - I sindacati la chiamano "vertenza Milano", perché riguarda il futuro della città e della Lombardia nelle strategie dell'informazione pubblica Rai. Oggi la battaglia in corso da anni per evitare un ridimensionamento di Milano vede lo sciopero del personale non giornalistico e delle direzioni del Centro di produzione Rai. I dipendenti dietro le quinte della Tv si sono radunati per un presidio davanti alla sede di corso Sempione, con i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom e una delegazione di colleghi da Torino.

In piazza anche una storica dipendente Rai, la 96enne Elsa Pasqualotto, che ha voluto manifestare la sua solidarietà ai lavoratori. "Tra uscite e pensionamenti la Rai di Milano ha perso negli ultimi anni 140 dipendenti - spiega Francesco Aufieri - segretario generale della Slc-Cgil di Milano. Inoltre il trasferimento del Centro di produzione al Portello, che consentirebbe di avere finalmente una struttura adeguata, è ancora nell'incertezza più totale. A pagare le conseguenze di questa situazione è il servizio pubblico".