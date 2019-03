Milano, 7 marzo 2019 - Sarà un venerdì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa dello sciopero generale dei trasporti di 24 ore proclamato da Confederazione Unitaria di base e Unione Sindacale di Base. All'origine della protesta rivendicazioni riguardanti la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa. Le modalità dell'agitazione variano da città a città.

A Milano e in Lombardia treni, metropolitana, autobus e tram potranno subire cancellazioni e variazioni orarie per l'assenza di parte del personale.

ATM - A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

TRENI - Treni (Trenitalia, Italo e Trenord) e aerei potrebbero restare al palo da mezzanotte a mezzanotte, per 24 ore. Anche il trasporto locale, stando a quanto annunciato dai sindacati, potrebbe fermasi. Il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenord potrebbe infatti aderire alla sciopero e in tal caso il servizio regionale, suburbano, di lunga Percorrenza e aeroportuale potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni. Autobus sostitutivi diretti saranno istituiti, limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali di "Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto - Stabio", in caso di cancellazione delle corse. Saranno vigenti le consuete fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali circoleranno i treni rientranti nella lista dei "Servizi Minimi Garantiti", consultabile alla pagina www.trenord.it/trenigarantiti. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione della mobilitazione, Trenord invita a prestare attenzione sia gli annunci sonori diffusi nelle stazioni sia alle informazioni in scorrimento sui monitor.