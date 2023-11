Sciopero e protesta all’Ivela. "Tagli inaccettabili, siano ritirati"

Licenziamenti all’Ivela di Liscate, sciopero e protesta ai cancelli dell’azienda che produce lampade contro "tagli inaccettabili": 18 persone "quasi tutte donne over 40", dice Marco Giglio alla testa della Fim provinciale. Oggi, l’incontro decisivo fra direzione e sindacati che chiedono "il ritiro della procedura e garanzie sul sito. Da quando c’è stato il passaggio di mano a fine 2021 a un fondo italiano, Starlight, è già saltato un terzo del personale. E ora ci risiamo", aggiunge il segretario. Tutto giustificato dalla riorganizzazione seguita al cambio di mano.

"È assurdo arrivare a questo punto senza aver fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, a disposizione c’è l’intera dotazione, più di 50 settimane", ancora Fim. Fra poche ore in Assolombarda le parti si ritroveranno faccia a faccia. "Temiamo per il futuro dello stabilimento – spiega Giglio – non solo per quel che sta succedendo in questo ore, ma per la volontà già dichiarata a parole di esternalizzare alcune produzioni. È stata ipotizzata anche una possibile cessazione dell’attività. Scenari che non ci lasciano certo tranquilli". A nulla finora "è servita la richiesta avanzata più volte di ragionare sull’intera gestione del lavoro, dopo la revoca dei licenziamenti e l’uso della cassa e la riconversione dei dipendenti nel mirino all’interno o all’esterno del gruppo. Ci hanno detto sempre no, motivati dall’abbattimento dei costi. Il paradosso è che, mentre Ivela dichiara esuberi, Starlight assume figure con gli stessi profili di chi vuole lasciare a casa, ma a costo inferiore. E invece qui c’è una certa anzianità di servizio. L’esperienza si paga". I problemi sono cominciati "subito dopo con l’acquisizione nel dicembre di due anni fa, nonostante le rassicurazioni della prima ora. A giugno 2022 fu aperto il primo licenziamento collettivo per 9 degli allora 93 dipendenti con la chiusura del reparto stampaggio. La vertenza finì con incentivi all’esodo.

Barbara Calderola