Sciopero Atm, gli orari dei mezzi a rischio per la quinta protesta dell’anno

Milano – Disagi in vista sul fronte trasporti per i milanesi che rientreranno dal ponte del primo maggio. Martedì 2 maggio infatti è in programma uno sciopero di 4 ore dei lavoratori del trasporto pubblico locale che investirà anche i mezzi delle linee Atm.

Gli adeguamenti del contratto

L’agitazione è stata proclamata dal sindacato autonomo Confail Faisa in tutta Italia contro – spiega l’organizzazione – “l’indisponibilità delle associazioni datoriali a un confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro”.

Orari a rischio

La protesta – spiega l’Atm in una nota – a Milano potrebbe avere conseguenze sulle linee, sia di superficie che della metropolitana, dalle 8.45 alle 12.45”.

Quasi due scioperi al mese

Dall’inizio dell’anno sono stati già quattro gli scioperi che hanno interessato l’azienda dei trasporti milanesi, tutti con adesioni intorno al 20%. Nel 2022 invece le proteste che hanno reso la vita difficile a chi si sposta con i mezzi in città sono state ben 17.