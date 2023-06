Sciopero Atm a Milano, disagi per i cittadini e richieste dei sindacati

Giornata di disagi ieri per i cittadini a causa dello sciopero dei trasporti locali indetto dal sindacato Al Cobas. Tra le 8.45 e le 15 tutte le linee metropolitane sono rimaste aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta). Maggiori attese per tram, bus e filobus per tutto il giorno. Dopo le 18 M1 è rimasta attiva nella tratta tra Sesto e Pagano. Dalle 18.45, M2 a disposizione solo tra AbbiategrassoAssago e Gessate. Aperta M3, mentre i treni della Llilla (M5) dopo le 19.30 hanno viaggiato solo tra le fermate tra Tre Torri e Marche. Lo sciopero è stato proclamato "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in appalto eo subappalto; contro il progetto “Milano Next“, per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano". Ma anche "per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri". Tra i motivi anche la richiesta di "tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi". Disagi anche per l’agitazione delle organizzazioni sindacali Faisa-Cisal, che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore dei dipendenti di Autoguidovie.