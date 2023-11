Milano, proclamato un altro sciopero dei mezzi pubblici Atm: a rischio metro, bus e tram

Prosegue l’autunno caldo degli scioperi. Dopo l’astensione generale dal lavoro dello scorso venerdì, si profila all’orizzonte un’altra giornata nera per i pendolari della Lombardia. I sindacati di baso hanno infatti indetto un nuovo sciopero per lunedì 27 novembre che coinvolgerà anche i lavoratori dell’Azienda trasporti milanesi (Atm).

I dipendenti del servizio meneghino non avevano potuto prendere parte all’agitazione di venerdì proprio in vista di questa protesta. Il 27 novembre per 24 ore sarà a rischio, pertanto, la circolazione di metropolitane, bus e tram.

L’Atm non ha ancora pubblicato gli orari garantiti, ma dovrebbero essere come di consueto dalle 6 alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A proclamare la protesta – a livello nazionale – sono i sindacati Usb lavoro privato, Cup trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Dal Cobas.

Le ragioni dello sciopero fanno riferimento ad “aumenti dei salari, migliori condizioni di lavoro, blocco delle privatizzazioni, tutela della salute e sicurezza e proteggere il diritto allo sciopero dei lavoratori”.