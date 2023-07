Sciopero Amazon anche in Lombardia, i dipendenti chiedono “condizioni più umane”

Monza, 7 luglio 2023 – Le lavoratrici e i lavoratori della station brianzola di Burago di Molgora hanno incrociato le braccia, così come l'intera filiera Amazon della Lombardia.

Lo sciopero, fa sapere una nota della Cgil brianzola, ha durata per l’intero turno di lavoro e interessa tutti i lavoratori delle aziende della filiera Amazon operanti in Lombardia: sono stati organizzati 3 presidi, di cui uno proprio davanti alla delivery station di via Galileo Galilei, 15, di Burago di Molgora. Gli altri a Castegnato (Brescia) e a Pioltello (Milano).

"Nonostante la riduzione oraria, prevista dagli accordi nazionali e territoriali, che siamo riusciti ad ottenere, e la richiesta di una contestuale diminuzione dei carichi di lavoro eccessivi, questi sono nei mesi rimasti invariati se non aumentati, con conseguenti rischi di infortuni e aumento di stress per le lavoratrici e i lavoratori”, denuncia il segretario generale della Filt Cgil Monza Brianza, Giovanni Riccardi. “Bisogna portare a condizioni più umane i carichi di lavoro, per ora dalla parte datoriale non sono giunte risposte soddisfacenti”.