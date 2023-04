Sciopero alla Janssen In arrivo 57 licenziamenti

di Laura Lana

Da multinazionale modello, con standard altissimi di welfare e benessere aziendale, al licenziamento collettivo di 57 dipendenti. Ieri mattina i lavoratori hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli di Janssen, colosso farmaceutico del gruppo statunitense Johnson & Johnson specializzato nella produzione di prodotti salvavita, in particolare antitumorali ed ematici. "Siamo davanti alla prima azienda farmaceutica in Italia, che ha realizzato un fatturato superiore al miliardo di euro, che ha grandi utili, che ha fatto campagne vaccinali. È un’azienda assolutamente in salute che non può, quindi, nascondersi dietro problemi economici", ha sottolineato Rino Fresca, segretario Femca Cisl Milano Metropoli. La procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti, fra informatori scientifici del farmaco e personale impiegatizio, è stata aperta agli inizi di marzo senza che si sia arrivati a un’intesa. Oggi nel polo di via Buonarroti lavorano circa 600 addetti. "È una situazione pesante, che ci lascia perplessi. Lavoro qui da 22 anni ed è la prima volta che ci troviamo ad affrontare una circostanza simile - ha spiegato Francesco Rattini, delegato Femca Cisl -.Quello che è strano e che ci lascia più delusi è che un’azienda sana decida di affrontare un processo di riorganizzazione con poca attenzione ai lavoratori, alla loro stabilità e al loro futuro". Janssen ha motivato i licenziamenti con un’esigenza di riorganizzazione, ma i sindacati rigettano questo scenario e chiedono di studiare percorsi alternativi. "Abbiamo chiesto all’azienda di poter ragionare su uscite incentivate volontarie e pensionamenti, quindi di accompagnare le persone entro due anni a scivoli pensionistici - ha concluso Fresca -. Non siamo riusciti a trovare una soluzione: l’azienda si è irrigidita perché vorrebbe gestire questa procedura, mandando via chi non ritiene più utile".

I due incontri in Assolombarda non hanno avuto l’esito sperato. E nell’organico di Janssen compaiono 18 giovani di recente assunzione e 31 addetti con contratto di somministrazione. "Le altre imprese ti cacciano in maniera gentile, portandoti alla pensione. Cosa dovremmo fare noi, visto che ci mancano diversi anni? - hanno raccontato i dipendenti -. Inoltre, con i licenziamenti collettivi in genere si lasciano a casa gli ultimi arrivati. Invece, vogliono licenziare noi, che abbiamo 60 anni, non farci arrivare alla pensione e tenere questi giovani che lavorano 10 ore, li pagano poco e hanno contratti meno tutelanti".