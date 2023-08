Schianto tra due auto in tangenziale Gravissima una donna di 51 anni

di Massimiliano Saggese

Restano molto gravi le condizioni della donna rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto l’altra sera sulla Tangenziale Ovest, la donna sarebbe ancora ricoverata in rianimazione all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è giunta in stato coma. Restano critiche anche le condizioni dell’altro ferito, un uomo di 39 anni trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo per i gravi traumi subiti nell’incidente.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 23 di domenica 13 agosto sulla Tangenziale Ovest tra le uscite 3 (San Siro, Settimo Milanese) e 4 (Cusago, Bisceglie). Un tratto di strada trafficatissimo per tutta la giornata a causa dell’esodo dei vacanzieri. Lo scontro tra due auto si è verificato fra gli svincoli della carreggiata sud, verosimilmente per una manovra azzardata di uno dei due mezzi. Un improvviso spostamento di corsia, forse dovuto ad altri mezzi che si stavano immettendo in tangenziale. L’impatto è stato violento ed è avvenuto a velocità sostenuta.

Nonostante l’allarme sia stato lanciato immediatamente e sul posto siano intervenuti diversi mezzi del soccorso sanitario, le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. La donna era priva di sensi con numerose ferite e contusioni multiple. È stata trasportata a bordo dell’eliambulanza al nosocomio monzese dove è stata ricoverata in rianimazione e da oltre 24 ore lotta fra la vita e la morte. Sul luogo dell’incidente per i rilievi è intervenuta la Polstrada di Assago-Cantalupa. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati è stato necessario chiudere la carreggiata sud della tangenziale ovest. Il traffico diretto a sud, verso l’A1, è stato deviato su percorsi extraurbani. Per questo si è formata una lunga coda sulla carreggiata sud. Coda anche sulla carreggiata opposta per i curiosi. Solo dopo l’una di notte, una volta terminate le operazioni di soccorso e rimossi i mezzi incidentati la situazione del traffico si è normalizzata.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente in questo anno nero per le croci su autostrade e tangenziali dell’area metropolitana.