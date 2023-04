Schianto frontale sulla Sp139: quattro feriti

Grave incidente stradale domenica sera poco prima delle 19.30 sulla Provinciale 139 all’altezza della frazione San Pietro sulla strada che collega Zibido a Trezzano sul Naviglio. Un frontale fra due auto, forse durante un sorpasso azzardato, con quattro feriti fra cui un 25enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Sono in corso i rilievi del caso per risalire alle cause dell’incidente. Il tratto di strada dell’incidente è purtroppo spesso teatro di incidenti stradali dovuti alla velocità sostenuta e ai sorpassi. Secondo le prime testimonianze una delle auto, proveniente da Zibido e diretta a Trezzano, avrebbe effettuato un sorpasso azzardato vicino a una rotatoria e ha centrato frontalmente una vettura che proveniva dalla direzione opposta. Un impatto violento che ha fatto carambolare le due auto. Una di queste ha poi centrato una terza auto. Tutte e tre le auto sono andate distrutte. Sul posto sono dovuti intervenire oltre ai soccorritori del 118 con ambulanze e automediche, tre squadre dei vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste imprigionate negli abitacoli: in tutto cinque (una è rimasta illesa). Il ferito più grave ricoverato all’Humanitas ha riportato traumi alle gambe, al bacino e all’addome. Le sue condizioni sono comunque migliorate dopo una notte in pronto soccorso ed è fuori pericolo. Feriti in modo meno grave una donna di 55 anni e un ragazzo di 21 anni. Mentre un’altra persona che era a bordo di una delle tre vetture al momento dello schianto ha rifiutato il trasporto in ospedale e le cure mediche.

Mas.Sag.