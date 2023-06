Schiamazzi, spaccio e vandalismi Scatta il pattugliamento serale

Dalla stazione ferroviaria all’area festa di via Gallarate. Passando dai parchi pubblici e nell’area dei portici di via Varese. Schiamazzi, vandali e controlli stradali. Luoghi e situazioni a rischio. Al via le pattuglie serali della polizia locale di Pregnana. "Siamo impegnati su due fronti, da una parte a reperire risorse economiche per consentire l’ampliamento del servizio, con ore di lavoro aggiuntive in orario serale e festivo da parte degli agenti - dichiara il sindaco Angelo Bosani - dall’altra con la competenza tecnica del comandante Flavio Ferzoco vogliamo organizzare servizi mirati che di volta in volta vadano incontro alle esigenze concrete del momento". E con l’arrivo della bella stagione, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi, le aree da monitorare sono quelle dove si danno appuntamento bande di ragazzi e giovani che spesso si rendono protagonisti di schiamazzi, atti di vandalismo, ma anche episodi di spaccio. "Il nostro primo obiettivo è aumentare la presenza degli agenti sul territorio, consapevoli che il periodo estivo porta con sé tante problematiche - spiega il comandante della polizia locale -. Basti pensare alla presenza di gruppi di ragazzi che soprattutto nelle ore serali possono disturbare. Ma l’estate è anche il periodo in cui aumentano statisticamente le violazioni legate alla guida in stato d’ebrezza o alla velocità elevata. Per questo alcune zone del paese saranno controllate con particolare attenzione". Saranno potenziati i controlli anche di giorno. E non da soli. Anche quest’anno è stata rinnovato il Patto di sicurezza del Magentino tra le polizie locali dei Comuni della zona per un aiuto reciproco nei servizi di pattugliamento. Il primo controllo coordinato del Patto è stato lo scorso week end: gli agenti della polizia locale pregnanese, insieme ai colleghi di Vanzago, partendo dalla stazione ferroviaria pregnanese hanno controllato i principali parchi pubblici e alcuni pub, oltre a fare controlli di polizia stradale. Nessun conducente è risultato in alterazione da ebbrezza alcolica, mentre due veicoli sono stati sanzionati. I controlli proseguiranno fino a ottobre. Ro.Ramp.