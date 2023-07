Schiacciato dal portone: anziano salvo per miracolo

Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Ponte Sesto, dove un anziano di 86 anni è rimasto schiacciato da una porta metallica alta circa sei metri. L’uomo è stato salvato grazie al pronto intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco.

L’infortunio è avvenuto in via Torquato Tasso, all’interno di una cortile. A quanto ricostruito l’ottantaseienne avrebbe tentato di aprire il portone di accesso a un capannone, sollevandolo da terra con una pala. La porta però improvvisamente si è staccata dai cardini schiacciando l’anziano a terra. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa di Milano con una ambulanza della Croce viola di Rozzano e una squadra di vigili del fuoco.

I pompieri hanno sollevato la porta consentendo ai paramedici di estrarre l’uomo che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas per un colpo preso alla testa. Inizialmente in codice rosso, la vittima è stata ricoverata in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza rozzanese.

Massimiliano Saggese