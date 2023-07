.Scempio in centro città "Sporcizia e incuria il nostro biglietto da visita"

di Barbara Calderola

Dopo il dito puntato sulla cementificazione, la minoranza attacca la giunta sul degrado in centro: "Il nostro bigliettino da visita? Sporcizia e incuria - dice Francesco Galli, segretario del Pd a Carugate - Da piazza Manzoni all’ingresso del nido, è urgente risanare". Una battaglia che i democratici hanno avviato "due anni fa con una mozione in aula, bocciata dal sindaco Luca Maggioni e dai suoi che hanno negato la realtà e oggi ne vediamo i risultati". I dem hanno realizzato un vero e proprio reportage fra "sacchi dell’immondizia abbandonati a due passi dal Municipio" e cestini che traboccano di pattumiera davanti alla scuola. "Il salotto cittadino come succede dappertutto dovrebbe essere un luogo di bellezza, cultura e di incontro e invece basta fare due passi per toccare con mano che qui è l’esatto contrario". Nel mirino, "la fontana occupata dal 2016 da una installazione che avrebbe dovuto essere provvisoria e invece è lì da sette anni, per non parlare dell’acqua: è sporca". E poi c’è il verde, "trasandato ovunque, aiuole e fioriere dalle quali spuntano laconici esemplari morti trasformate dalla gente in bidoni della spazzatura". C’è poi la questione della piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto "dominata dal monumento ai Caduti finito in secondo piano. La situazione urbanistica è infelice – spiega Galli – ma ciò non toglie che si potrebbe sottoporre a restyling. Il primo passo? Levare le auto in sosta volute dall’amministrazione: le macchine tolgono la visuale, limitano il passaggio di pedoni, carrozzine e passeggini. Anche l’arredo è pessimo, sporco e desueto. Serve una nuova pavimentazione". Bocciato anche lo stato di manutenzione di Comunorto, l’orto comunitario frequentato da famiglie e bambini. "La via di accesso è una passeggiata tra lampioni rotti e siepi incolte – denuncia il segretario –. Anche il parcheggio che serve la struttura, nonostante la pulizia straordinaria di qualche mese fa, è sudicio. Basterebbe poco per lasciarsi tutto alle spalle". Dimenticata "anche la torre dell’acquedotto in via Roma, un bene sotto vincolo. Costruita negli anni Trenta, fino all’estate scorsa era impreziosita da una bella illuminazione artistica, sparita da mesi e ai suoi piedi adesso c’è l’erba alta". Sotto accusa, "incuria, mancanza di pianificazione ma anche di creatività – conclude Galli – salvo correre ai riparo prima del voto".