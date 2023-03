Scattano tagli alle scuole di Melzo Famiglie infuriate, bufera in Consiglio

Il bilancio è da tempi difficili, "servono sacrifici": fondi ridotti ai progetti scolastici, dai 90mila euro del passato si "crolla" a 40mila. La mannaia del risparmio non riguarda i servizi, "preservati e implementati". Ma è comunque bagarre (soprattutto, per ora, politica), sul piano dell’offerta formativa comunale (Piof), approdato in consiglio comunale per l’approvazione dopo un primo, burrascoso passaggio pubblico in commissione, in entrambi i casi alla presenza di numerosi genitori e insegnanti, seduti fra il pubblico. Sulla giunta Fusè bis la rampogna dell’opposizione: "Inaccettabile - l’attacco di Pd e centrodestra in consiglio - che il piof arrivi in consiglio comunale in marzo, ad anno scolastico ormai al giro di boa e che non si siano informate per tempo le dirigenti scolastiche dei minori trasferimenti, creando disorientamento fra le famiglie". L’assalto in aula respinto dalle Liste civiche: "Questo è un piano che mantiene i servizi dal primo all’ultimo, servizi che hanno un costo per il Comune importante, e cui non è statotolto un centesimo".

La mannaia sui soli progetti, in parte già partiti, ora a rischio ridimensionamento. Ma in scuole, si è sottolineato, dove stanno arrivando a pioggia finanziamenti del Ppnrr. E’ stata Sara Cannizzo, la neoassessora all’Istruzione, ad illustrare in commissione e poi in aula il piof: "Un piano che conferma la nostra attenzione a scuola e famiglie. Che tutela e mantiene tutti i servizi: l’educativa e lo sport, i centri estivi e il piedibus, tutte le attività di inclusione e mediazione linguistica. E conferma investimenti sull’edilizia scolastica importanti. Il ritardo? C’è stato, e me ne sono assunta la responsabilità". Sui progetti didattici oggi a rischio riduzione, quelli presentati dalle dirigenti dei due istituti comprensivi della città nei mesi scorsi, la polemica. "Politicamente brutto - così Franco Guzzetti - che in un bilancio importante non si siano trovati i fondi necessari. Non si dica che è un anno difficile. Non lo è solo per voi". La difesa del lavoro svolto nelle parole della capogruppo e del consigliere di Insieme per Melzo Valentina Francapi e Roberto Fabbri: "Melzo resta uno dei Comuni che stanzia nel piof le cifre per alunno più alte: c’è una ricognizione che lo dice con chiarezza". Monica Autunno