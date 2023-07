Scatta l’operazione restyling Per scuole e Protezione civile 119mila euro dalla Regione

di Barbara Calderola

Scuole e protezione civile sotto i ferri con i soldi della Regione: 119mila euro dal Pirellone per rifare serramenti, mensa, bidelleria e infermeria in tempo per la prima campanella. Cantieri in arrivo a Vimodrone per "la svolta “green” - dice il sindaco Dario Veneroni - siamo di fronte a un primo capitolo della nostra transizione. E non a caso cominciamo da luoghi dove vivono ogni giorno ragazzi e insegnanti. Per noi sono un simbolo e un punto di riferimento". Il grosso del finanziamento andrà per tappare gli spifferi alla primaria in via Cesare Battisti, "dove 20mila euro serviranno per l’aggiornamento in chiave sostenibile anche dei locali comuni". Mentre una tranche da 46mila euro servirà a sostituire la caldaia e a installare l’impianto di condizionamento alla materna di via Fiume, gli altri 52mila euro invece foraggeranno la metamorfosi dei spazi utilizzati dalle tute gialle. L’iter burocratico è già concluso, ora manca solo l’arrivo di ruspe e operai e senza intoppi sarà tutto concluso per l’avvio del nuovo anno scolastico, a settembre. "Abbiamo programmato gli interventi durante la pausa estiva proprio per non aver alcun impatto sulle lezioni", sottolinea il primo cittadino.

"È un primo importante tassello verso il percorso che porterà alla graduale e completa riqualificazione energetica degli edifici comunali - anticipa Silvana Brondoni, assessore al Patrimonio -. Un obiettivo che l’amministrazione porterà avanti con tenacia e determinazione. L’estate scorsa abbiamo visto e toccato con mano quali potrebbero essere gli scenari che si prospettano davanti a noi se non saremo in grado di attivare subito politiche energetiche serie e coraggiose. In questo caso a pagarne il conto non solo economico ma anche in termini di benessere e di comfort sarebbero proprio ragazzi e insegnanti". Da qui la decisione di partire dalla scuola. "Il posto dove i nostri figli trascorrono la maggior parte del loro tempo. L’arrivo del finanziamento - ancora l’assessore - è un’importante testimonianza della capacità di intercettare risorse pubbliche e di trasformarle in azioni a beneficio di tutta la comunità". "Un circolo virtuoso nel quale siamo impegnati a fondo", chiarisce Veneroni.