Scatta l’operazione parchi sicuri Otto nuove telecamere in campo

Parchi sicuri, otto nuove telecamere a Gorgonzola scoraggiano i vandali: gli occhi elettronici in città salgono così a 61 nel complesso. La nuova iniziativa punta a neutralizzare la piccola delinquenza che spesso approfitta del buio per entrare in azione. A sostenere il ricorso alla tecnologia per aumentare il tasso di sicurezza, la Regione che ha spedito alla giunta 64mila euro per l’acquisto, l’80% del totale. Obiettivo, "tutelare il decoro urbano e preservare il patrimonio pubblico e garantire la vivibilità delle aree verdi evitando che diventino teatro di furti e spaccio". Stessa filosofia dell’ordinanza anti-alcolici in vigore fino al 4 settembre che vieta di bere dalle 14 alle 6 del mattino per strada e di abbandonare bottiglie e bicchieri. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. Bar.Cal.