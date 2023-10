Scatta l’Oktober Test, in azione la protezione civile di (oltre) 30 Comuni

Inizierà oggi per concludersi domenica 22 ottobre, la 23° edizione dell’Oktober Test, l’ormai tradizionale esercitazione congiunta dei gruppi di protezione civile del Pavese e dell’area Sud-Ovest della Città Metropolitana di Milano.

All’evento saranno presenti i rappresentanti di oltre 30 Comuni, con i gruppi comunali o quelli gestiti in forma associata. Il campo base e la sala operativa saranno a Siziano.

I 500 volontari, fra cui circa 100 operatori sanitari, saranno chiamati a testare le proprie capacità nelle tipiche situazioni di emergenza in cui opera la protezione civile: in particolare saranno simulati due interventi in caso di esondazioni e allagamenti sui territori di Siziano e Assago; un intervento per possibile rischio chimico in un impianto industriale (la Yomo di Vernate). Inoltre verrà affrontato uno degli scenari ormai più frequenti, visti i fenomeni dovuti al cambiamento climatico: il taglio e la rimozione di alberi morti nel Comune di Pieve (nella foto il sindaco Pierluigi Costanzo).

Ad Abbiategrasso sarà invece simulato un intervento estremamente delicato, il crollo di un palazzo: sarà l’occasione anche per gli operatori sanitari per mettersi alla prova sul campo. Infine, ci sarà una simulazione dell’attività di ricerca di persone scomparse. "Questo evento è la dimostrazione del lavoro che abbiamo fatto - ha commentato il sindaco di Siziano Donatella Pumo -. Desidero ringraziare per questo in particolare il Coordinatore Vincenzo Montanaro senza il quale non avremmo mai ottenuto questo risultato, il vice coordinatore Michele Barbieri, i capi squadra Roberto Moia, Umberto Bozzini e Rita Bonabitacola (scomparsa prematuramente alcune settimane fa), tutti i volontari per il grande lavoro svolto".

Mas.Sag.