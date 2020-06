Doppia sanificazione in arrivo per le altalene, gli scivoli, i giochi inclusivi per i ragazzi disabili, le “tele di ragno“ e i castelli di legno presenti nei parchi pubblici bressesi. Oggi all’alba e nella prima mattinata di martedì scatteranno le importanti operazioni di igienizzazione secondo il protocollo anti-Covid19.

Ma, nonostante i divieti al loro utilizzo ancora in vigore, in questi giorni le diverse aree giochi sono già state prese d’assalto dai bambini e dai ragazzi come accade, per esempio, al frequentato e centrale Parco Renzo Rivolta di via Vittorio Veneto.

"Le ordinanze sia regionale che comunale sul divieto dell’uso dei giochi nei parchi comunali scadranno martedì – precisa il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Roberto Cristofoli – Noi procediamo con le relative sanificazioni in attesa di poterle aprire dal mese di luglio. Però abbiamo notato che alcuni cartelli degli avvisi con i divieti su diversi giochi sono stati strappati".

Giu.Na.