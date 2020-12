L’iniziativa trae ispirazione da Scatole di Natale, che a Milano riscuote enorme successo. Il Comune ha deciso di organizzare una personale raccolta di doni per le famiglie bisognose.

Non solo cibo, soprattutto pensierini e regali da scartare sotto l’albero per "donare un po’ di spirito natalizio alle famiglie in difficoltà", spiega l’organizzatrice, la consigliera Martina Villa, che in sinergia con un’altra consigliera all’Integrazione sociale, Luisa Pezzenati, e con il supporto dei volontari e degli Scout Cngei, ha messo in piedi in pochi giorni la raccolta. Un successo: centinaia le scatole portate a poche ore dall’avvio dell’iniziativa, segnale che "come per la spesa sospesa e per la raccolta scuola solidale, i cittadini tirano fuori tutta la loro generosità – dice Villa –. Una rete di solidarietà incredibile. Sarà un Natale diverso e difficile per tutti, ma molto di più per le famiglie in condizioni di precarietà. Facciamo sentire la nostra vicinanza con piccoli doni di grande valore simbolico".

Le scatole sono raccolte al centro di via Marzabotto 3 (fino al 20 dicembre). Dentro, si mettono regalini per bambini, ragazzi, donne e uomini (di questi ultimi c’è bisogno di incrementare il numero). Si confeziona il pacco e si scrive a chi è destinato.