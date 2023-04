Scarsa conoscenza della norma anche tra gli addetti ai lavori

Caterina Landolfi è tra coloro che si sono scontrati con la poca conoscenza della legge 328 che talvolta ancora permane nelle istituzioni, tra gli addetti ai lavori. "Ho chiesto di attivare il progetto di vita individualizzato per mia figlia Giorgia prima all’Ambito per i Servizi per la Disabilità di Lecco e poi al Comune in cui risiedo. Nel primo caso – racconta questa madre – mi sono sentita obiettare che spesso i fondi destinati ai progetti personalizzati sono usati dalle famiglie in modo improprio, una risposta incomprensibile, mentre l’assistente sociale mi ha fatto sapere che il Comune avrebbe potuto contribuire solo alla retta mensile del Centro Socio Educativo frequentato da mia figlia, senza provvedere, quindi, ad un progetto di più ampio respiro quale quali quelli previsti dalla 328". Risultato: Caterina è in attesa di capire se e quando potrà essere formalizzato un piano individualizzato per la sua Giorgia, 27enne con una disabilità complessa. "Per il momento non è stato possibile instaurare una serenità di dialogo con le isitituzioni né costruire una co-progettazione nell’interesse di mia figlia". La personalizzazione del percorso, infatti, va di pari passo con la realizzazione personale di chi lo segue e, quindi, con lo sviluppo di un’autonomia.

"Giorgia frequenta da 10 anni un Centro Socio Educativo nel quale si trova a condividere le attività con persone che hanno un’età diversa dalla sua, persone che hanno anche 60 anni. È chiaro che il dato anagrafico influisca: ad età diverse corrispondono esigenze diverse, vale per tutti, anche per chi ha una disabilità. In particolare, più è complessa la disabilità, più occorrono risposte personalizzate". E capaci di valorizzare gli interessi e le potenzialità della persona. "Organizzare il tempo libero di Giorgia – spiega a tal proposito Caterina – è una difficoltà enorme. A lei piacciono il nuoto libero e il canto. Ma le associazioni sportive e quelle che organizzano corsi musicali non sono attrezzate per accogliere ragazzi che hanno disabilità complesse. Questo significa precludere possibilità di sviluppo a chiunque conviva con la disabilità di Giorgia".

Non è finita, però. "Anche i servizi di base rappresentano un problema nel nostro territorio. Mi riferisco al servizio di trasporto tra casa e centri o a servizi di accoglienza medico-ospedaliera quali il progetto DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance ndr) attivo nella pediatria del San Paolo di Milano. Un progetto più unico che raro: qui non c’è nulla di simile, eppure servirebbe quando bisogna portare i nostri ragazzi in pronto soccorso o in ospedale". Il messaggio è chiaro: in alcune aree della Lombardia mancano persino le basi per poter costruire un percorso di vita secondo la legge 328.

Giambattista Anastasio