Milano, 26 aprile 2020 - Positivo al Covid-19, un malvivente aveva approfittatto del ricovero in ospedale per far perdere le prorpie tracce. Ma la sua fuga è duarata una ventina di giorni. Un pregiudicato positivo al coronavirus, scappato da una struttura ospedaliera di Milano agli inizi di aprile, è stato arrestato a Napoli dalla Polizia ferroviaria.

Nel corso un servizio predisposto sul Frecciarossa Torino-Salerno, gli agenti hanno proceduto a una verifica sulle banche dati accertando che l'uomo sottoposto a controllo era effettivamente il latitante dileguatosi dalla struttura sanitaria milanese. Una volta riconosciuto, l'uomo è stato fermato e portato in una struttura sanitaria di Napoli.