Scandalo della solitudine e la folla degli assenti

La solitudine fra noi. Ma pure il governo. Che uno francamente non sa bene cosa preferire. Immagine da fantascienza distopica? Mica tanto. Basta fare un giro in Gran Bretagna. Dove il Ministero della Solitudine è ormai una realtà da alcuni anni, dopo che sul tema aveva già lavorato una commissione voluta dalla povera Jo Cox, deputata laburista uccisa nel 2016 da un estremista di destra. Figura semi-ufficiale. Ma con portafoglio. Visto che sono molto ramificati gli interventi inglesi per cercare di ridurre "la triste realtà della vita moderna", come la definì Theresa May (premier all’epoca). Quello che importa a chi segue la cronaca teatrale, è che la notizia ha ispirato il nuovo lavoro de lacasadargilla, dal 12 dicembre al Piccolo Teatro Grassi con appunto "Il Ministero della Solitudine", in replica poi fino a domenica 17. Il collettivo romano è fra gli artisti associati voluti dal direttore Claudio Longhi per il palcoscenico milanese. E la scorsa stagione aveva avuto un’ottima accoglienza il loro "Anatomia di un suicidio" da Alice Birch. In questo caso però si tratta di una coproduzione nata fuori Milano e che si basa totalmente su una drammaturgia originale, costruita dai cinque protagonisti: Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino e Francesco Villano, con il drammaturgo Fabrizio Sinisi a mettere ordine ai pensieri e alle emozioni. Mentre alla regia si ritrovano ovviamente Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. "Come si classifica una persona sola? – s’interrogano – Con cosa bisogna coincidere per essere definiti soli e dunque appartenere a una categoria riconosciuta? È lo scandalo della solitudine. È l’affollamento degli assenti nelle nostre vite, siano essi vivi, deceduti, spettri o la nostra moltitudine degli incontri mancati. Solitudine tutta contemporanea, di un’allegrezza insidiosa e irragionevolmente lieve". Sul palco un mosaico di vite degli altri che potrebbero essere le nostre. Basterebbe cambiare un nome, un paio di dettagli. La sfumatura del vuoto. Cinque profili esemplari eppure unici. Che declinano il tema in una pluralità di letture, di gesti, di madeleine d’oggetti. A partire dallo spunto di cronaca politica che spinge a ragionare sul confronto con un’istituzione dedicata. Una sorta di luogo della mente. Capace però di incidere sull’individuo e sulle comunità. In scena una ragnatela di frammenti che raccontano di incidenti, incontri, frontali con la vita e bauli di ricordi. I corpi a comporre partiture fisiche che sfiorano la danza, anche grazie al lavoro di Marta Ciappina.

Mentre emergono i profili dei protagonisti: una donna persa nei propri sogni, un uomo sempre in cerca di denaro, la borghese inquieta, un’impiegata del ministero, l’informatico in fissa con le real doll. Cornici esistenziali. Disperate, eroiche, asfissianti. Da qualche parte ci sta pure il desiderio. Chissà se la sua proverbiale natura dionisiaca, riuscirà a cambiare un po’ gli orizzonti.