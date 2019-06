Milano, 21 giugno 2019 - Trattativa a oltranza sulla sovrintendenza della Scala. Più passano i giorni, più si fa strada la convinzione che, come succede sempre in un percorso di mediazione, ognuno dei protagonisti dovrà alla fine cedere qualcosa rispetto alle posizioni di partenza. In caso contrario, il banco rischia di saltare.

Ed è proprio quest’ultimo scenario a preoccupare i dipendenti del Piermarini, che temono un cambio della guardia repentino tra l’attuale numero uno Alexander Pereira e il suo successore designato Dominique Meyer: in teatro c’è persino chi non esclude che l’austriaco possa lasciare prima della fine naturale del suo contratto (febbraio 2020), nel caso non gli venga concessa la proroga fino al 2022. Presto per parlarne. Ieri il manager approdato in via Filodrammatici nel 2015 è volato in Cina per impegni di lavoro e rientrerà domani, cioè nel giorno in cui il sindaco Giuseppe Sala si recherà a Losanna in vista dell’assegnazione dei Giochi invernali del 2026 in programma lunedì. Giorni di riflessione per entrambi, insomma, come ha fatto capire il primo cittadino e presidente della Fondazione: «Penso che avremo le idee chiare a inizio settimana prossima», ha risposto ieri a chi gli ha chiesto lumi sulla questione Pereira («Ci sto parlando, ci sto parlando»). Il sindaco ha già sentito Meyer, che avrebbe confermato la sua intenzione di accettare l’incarico di sovrintendente scaligero; non è chiaro se l’attuale direttore della Staatsoper si sia espressamente pronunciato contro il prolungamento biennale di Pereira. Del resto, vista provenienza e curriculum, Meyer dovrebbe essere abituato agli avvicendamenti graduali nei teatri d’opera: basti ricordare che il suo successore nella capitale austriaca, il serbo Bogdan Roščić, è stato nominato nel dicembre del 2016, cioè quattro anni prima dell’entrata ufficiale in carica.

Meyer lascerà la Staatsoper nell’estate del 2020, ma è inverosimile pensare che la proroga accordata a Pereira si limiti ad appena 6 mesi, cioè il tempo che passerà tra la scadenza naturale del suo contratto (febbraio 2020) e l’arrivo del francese. Al contrario, l’austriaco vorrebbe continuare a seguire le stagioni da lui impostate (fino al 2022), come auspicato anche dal direttore musicale Riccardo Chailly; una richiesta che difficilmente verrà accolta in pieno, anche perché una parte del Cda (a sua volta in scadenza) spinge per l’immediata staffetta. Al momento, l’ipotesi più plausibile è che si arrivi a un compromesso che non scontenti troppo Pereira e al contempo metta al riparo il teatro da addii traumatici. Un anno di rinnovo? Difficile dirlo ora. C’è tempo fino al 28 giugno per trovare la quadra. Con i sindacati del teatro, tutti pro-Pereira, che si fanno sempre più incalzanti con Sala: mercoledì gli hanno chiesto via lettera un incontro urgente, ma una data, che ci risulti, non è stata ancora fissata. Ovviamente, i delegati pretendono che il faccia a faccia si tenga prima del redde rationem di venerdì prossimo: «Altrimenti ci muoveremo di conseguenza».