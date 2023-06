Scala, no del Cda al 5% di aumento Salta Macbeth, a rischio il balletto

di Nicola Palma

Alta tensione alla Scala. Uno sciopero tra poche ore e un altro all’orizzonte, anche se vacilla la compattezza del fronte sindacale. Andiamo per ordine. Il pomo della discordia resta il rinnovo del contratto aziendale per il triennio 2024-2026. I delegati sindacali non arretrano dalla richiesta di un aumento del 5% della retribuzione annua lorda, con un esborso complessivo per le casse del Piermarini di 3,8 milioni di euro. In più, le sigle Cgil, Cisl, Fials e Uil hanno chiesto una riduzione dell’orario di lavoro e più tutele per gli intermittenti. L’offerta di via Filodrammatici è pari a poco più della metà della domanda, senza ulteriori aperture. In alternativa, i sindacati hanno proposto di limitare la discussione agli anni 2024 e 2025, così da far coincidere il confronto per il futuro accordo (quello dal 2026 in avanti) con l’arrivo del sovrintendente che prenderà il posto di Dominique Meyer (che compirà 70 anni tra due anni e dovrà quindi rinunciare al secondo mandato). Anche questa proposta, secondo i rappresentanti dei lavoratori, non è riuscita a sbloccare l’impasse. Ieri i consiglieri d’amministrazione della Scala hanno bocciato le richieste di flessibilità e aumento salariale, dando mandato a Meyer di proseguire la trattativa per arrivare a un’intesa e dicendosi pronti, sindaco Sala in testa, a convocare un’altra riunione per ratificare l’eventuale accordo.

Al momento, questo scenario sembra lontanissimo. Domani salterà la seconda rappresentazione di Macbeth per via dello sciopero proclamato in maniera unitaria il 9 giugno. Nei giorni scorsi, è comparso sul sito del teatro l’avviso della cancellazione dello spettacolo "a causa di uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali". Le modalità di comunicazione hanno indispettito non poco i lavoratori: quell’annuncio così tempestivo è stato letto come provocatorio, visto che, il ragionamento, la data era stata scelta anche per avere tempo di trovare una soluzione e nel caso di revocare in extremis l’agitazione. Con un comunicato diramato in serata, la Cgil ha sospeso lo sciopero di domani "per favorire il confronto tra le parti" e avviare "una trattativa non stop"; una decisione condivisa pure dalla Uil. Nel contempo, però, la Cgil ha proclamato un altro sciopero, limitato ai tecnici di palcoscenico, per la prima di sabato del balletto Romeo e Giulietta. "Al termine di questa settimana – la nota – si valuteranno ulteriori azioni sindacali". Una frase che cela, stando a quanto risulta al Giorno, il mandato dell’assemblea a individuare altre date per restare a casa nelle prossime settimane, compresa quella del 29 con Anna Netrebko sul palco come Lady Macbeth.