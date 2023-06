Scade il 30 giugno: 59 milioni di euro a rischio per la riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate

Il futuro della linea tranviaria Milano-Limbiate è legato a una proroga: se non arrivasse dal Ministero dei Trasporti entro il 30 giugno, data di scadenza del vincolante finanziamento statale di 59 milioni di euro, la riqualificazione della tratta rischierebbe di non partire mai. Così i cinque sindaci dei Comuni attraversati dalla storica tranvia, chiusa dallo scorso 1° ottobre, Ezio Casati di Paderno Dugnano, Luigi Magistro di Cormano, Magda Beretta di Senago, Filippo Vergani di Varedo e Antonio Romeo di Limbiate hanno scritto una lettera al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, per chiedere non solo la concessione della proroga ma anche il reperimento di 26 milioni di euro come extra-costi. Quindi, mantenere i 59 milioni di euro, destinati dal 2014, e aggiungere gli altri 26 milioni sarebbero indispensabili per l’espletamento della gara e per la realizzazione dell’infrastruttura: "È fondamentale, a questo punto, avere ancora a disposizione i 59 milioni di euro – conclude Magistro –. Noi sindaci chiediamo che la risposta dal Ministero arrivi nei prossimi giorni". Giuseppe Nava