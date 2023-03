Scaccabarozzi candidato sindaco "Prima i cittadini"

L’agenda e il cellulare, "per fare fronte agli impegni", e la toga, indossata a raccontare "una vita professionale spesa per i diritti di tutti, e soprattutto dei più deboli: se sarò sindaco, resterà la mia priorità". Prima presentazione pubblica e ufficiale per Ilaria Scaccabarozzi, l’avvocata penalista sessantenne vicesindaco e ora candidata sindaco di Pd, Terzo Polo e Insieme per Gorgonzola, movimento civico da lei fondato, parte della coalizione di centrosinistra che guida la città. Un lungo incontro, moderato da Barbara Sorrentini e Luca Gattuso di Radio Popolare, all’auditorium del centro intergenerazionale di via Oberdan. Per la candidata un’intervista "al tavolino", a raccontare 25 anni di passione politica: l’esperienza e l’impegno nelle associazioni, nel 2005 l’assessorato ai Servizi sociali. Ancora. "Non sono tecnologica, ho un’agenda cartacea. Il cellulare mi serve per dare risposte. Ho imparato che ai cittadini si risponde, sempre". M.A.