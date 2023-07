Sbloccate le manutenzioni nelle scuole

Con l’insediamento della Giunta, si sono potuti sbloccare fondi e progetti. In particolare, quelli che dovranno riqualificare alcune scuole della città. È stato approvato l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico del plesso di via Pisa. "Si tratta di un grande progetto di riqualificazione finanziato dal Pnrr. La scuola era stata inserita nel piano delle opere pubbliche già nel 2018 con mutuo. I tecnici hanno intercettato il finanziamento Ue e aggiunto il restyling energetico con un importo di opere complessive per 2.233.254,54 euro – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Loredana Verzino (nella foto) –. Dopo l’ultimazione dei lavori avremo in città il secondo edificio in Nzeb ossia un edificio ad altissima prestazione energetica e quasi completamente autonomo". Manutenzione straordinaria alla scuola dell’infanzia Rodari di via King, dove le pareti hanno sofferto per le muffe. Le infiltrazioni del tetto sono state risolte, ma bisogna imbiancare e rivestire con trattamenti specifici parte dei bagni ammalorati. I lavori saranno svolti in questo periodo di chiusura estiva con una spesa di 131.563,04 euro. È stato anche approvato il progetto di manutenzione straordinaria nella scuola dell’infanzia di via Taormina: anche qui l’intervento sarà di risparmio energetico, finanziato con i fondi del Pnrr per 130mila euro. Infine, è stato dato il via libera anche all’intervento che creerà nuovi spazi e funzioni all’interno della biblioteca comunale con uno stanziamento di 635mila euro tra fondi regionali e comunali. "Il commissariamento ha bloccato alcune scelte di indirizzo amministrativo e il Pnrr ha scadenze vincolanti – commenta Verzino –. Il risultato è una corsa contro il tempo". La.La.