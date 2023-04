"Sbilanciamento verso il privato e troppe disuguaglianze"

Carenza di medici, sbilanciamento verso il privato, lunghe liste d’attesa. La sanità lombarda è al centro dell’ultimo rapporto della Uil, che ha messo a confronto i dati del 2021 con quelli del 2019 e del 2020, primo anno di pandemia. Si rafforza la presenza delle strutture sanitarie private rispetto a quelle pubbliche. Diminuisce il numero di strutture pubbliche

accreditate, passando da 2,4 ambulatorilaboratori per 100.000 abitanti del 2020 a 2,3 nel 2021; mentre aumentano gli ambulatori e laboratori privati e resta invariato il dato riferito alle strutture per numero di abitanti nel 2021 in confronto al 2020 (4 per 100.000 abitanti). "Il 2021 è stato un anno nel quale le prestazioni sanitarie erogate dal sistema sono state superiori al 2020 – si legge nel rapporto – ma notevolmente inferiori a quelle erogate nel 2019. Sono aumentati i posti letto effettivamente utilizzati e i ricoveri per acuti nelle

strutture pubbliche, ma sono notevolmente diminuiti rispetto al 2019 i ricoveri".

È elevato, inoltre, il calo di prestazioni su alcune specialità. "Le liste d’attesa per attività ambulatoriali, diagnostiche e di degenza – spiega Salvatore Monteduro, (Uil Milano e Lombardia) – erano e continuano ad essere l’emergenza nel Paese, una criticità che alimenta le disuguaglianze. Ci vuole un’azione di rafforzamento delle dotazioni organiche delle strutture sanitarie pubbliche".