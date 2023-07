Sbalzati a 40 metri Valentino travolto e ucciso a 15 anni L’amica gravissima

di Roberta Rampini

"Stavo guardando la televisione, abbiamo sentito un botto, ho aperto le persiane per vedere cos’era successo, sulla strada c’era il furgone fermo e per terra, a distanza di almeno 40 metri, i due ragazzi. Al vicino ho detto ‘Vai a vedere se è mio figlio’, anche lui era in giro in bici e ho avuto paura. Intanto abbiamo chiamato i soccorsi". È il racconto di un residente di via Kennedy, il viale dove lunedì sera intorno alle 22.30 è stato travolto e ucciso Serafino Valentino Colia, 15 anni. Era in compagnia di un’amica di 15 anni, Ambra L. di Cesate, in sella alla bicicletta, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando sono stati travolti. Lui non ce l’ha fatta, l’amica è ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata.

Avevano trascorso la serata insieme ad altri amici, nella piazzetta del quartiere Siolo, stavano rientrando a casa, quando su di loro è piombato un furgone Ford Transit, guidato dal 32enne Bodgan Pasca, rumeno, risultato positivo all’alcoltest e privo di patente di guida. In pochi minuti alla centrale operativa del 112 sono arrivate tante chiamate. "Dopo 10 o 15 minuti è arrivata l’ambulanza e poco dopo anche l’elisoccorso". In strada c’erano molte persone, faceva caldo, "i soccorritori ci hanno allontanato e chiesto dell’acqua, c’era un trambusto, si capiva che i due ragazzi erano gravi, erano lì immobili", racconta uno dei testimoni. Tra di loro anche l’autista del furgone, illeso. Sarebbe stato il primo a correre verso Valentino, secondo il racconto di un testimone. Ma è stato inutile. La notizia della morte del 15enne è arrivata nel cuore della notte, nelle chat degli amici. "Io conosco il fratello molto bene e avevo visto qualche volta Valentino, quando ho saputo che non ce l’aveva fatta non ci volevo credere, sono una bella famiglia", racconta un’amica. Studente al centro di formazione professionale Salesiani di Arese, Valentino viveva in via Resegone, con papà, mamma e il fratello di 4 anni più grande. I familiari sono stati avvisati in tarda serata dalle forze dell’ordine. Nessuno di loro ha voglia di parlare. Ma chi conosceva il 15enne non si dà pace. "Era un bravissimo ragazzo, educato, salutava sempre", racconta un vicino. Il giovane era molto conosciuto perché aveva giocato per molti anni nell’Osl Basket Garbagnate. Sul luogo dell’incidente in tarda mattinata un amico ha portato un mazzo di fiori e un biglietto. Anche lui non ha voglia di parlare. Solo tanta rabbia. Intanto l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico della salma del giovane deceduto. E sono in corso, da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho, ulteriori attività di indagine per ricostruire l’esatta dinamica.