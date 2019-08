Savona, 7 agosto 2019 - Un piccolo aereo è precipitato sulle alture sopra Calizzano, in provincia di Savona. Le due persone che erano a bordo sono morte. Si tratta del 70enne Lorenzo Castaldi di Lenta (Vercelli) - ex segretario generale della camera del lavoro di Novara e vicepresidente dell'aero club di Biella - e del 35enne Andrea Giussani di Ossona, in provincia di Milano.

Il velivolo con i corpi è stato individuato sul Monte Carmo, sulle alture di Calizzano da squadre del Soccorso alpino e Vigili del fuoco. L'aereo, partito da Vercelli e diretto a Villanova d'Albenga, era sparito dai radar ieri sera.