Sassate dai rapinatori, vittima in ospedale

È stato bloccato e minacciato da tre persone che volevano derubarlo e che non hanno esistato a lanciargli dei sassi, rabbiose per non essere riuscite nell’impresa. Bersaglio della tentata rapina è un ragazzo di 28 anni italiano, finito all’ospedale per lievi ferite dopo la pioggia di pietre mentre gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo della polizia.

Ieri alle 17 il giovane si è ritrovato ad essere accerchiato da tre uomini che hanno cercato di portargli via l’orologio e la collana in viale Sarca, vicino alle case popolari conosciute come “Case bianche“. Quando si è imbattuto nei tre, che ha descritto come "di origine nordafricana", il ventottenne ha reagito riuscendo a metterli in fuga e a salvare sia l’orologio e sia la catenina. Allontanandosi, però, i tre gli hanno scagliato dei sassi ferendolo. Così ha chiesto aiuto: è stato soccorso dagli operatori del 118 e poi stato traportato in codice verde all’ospedale Niguarda, mentre sul posto gli agenti di polizia di Stato raccoglievano informazioni per poter risalire agli aggressori. Le indagini sono in corso.

Rapina messa a segno, invece, martedì poco prima delle 21 al minimarket di via Tabacchi gestito da un bengalese di 43 anni. Una persona, "un nordafricano alto 1,80 metri", secondo il racconto della vittima, è entrato nel locale fingendo di dover acquistare merce ma una volta alla cassa ha minacciato il titolare con un coltello, riuscendo a ottenere tutto l’incasso di 500 euro per poi scappare. Un’ora dopo, invece, è andata male al rapinatore che ha messo in scena lo stesso copione in un minimarket di viale Espinasse di proprietà di un bengalese quarantaquattrenne. "Dammi tutti i soldi, ho una pistola", la minaccia senza mai mostrare l’arma. "Ma non ho nulla", la risposta del gestore. E il rapinatore è fuggito a mani vuote.

M.V.