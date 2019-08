Milano, 2 agosto 2019 - All'inizio ha danneggiato un furgone in sosta, colpendolo con delle pietre. Poi, all'arrivo degli agenti della Polizia, ha deciso di accanirsi contro altre due autovetture parcheggiate nella stessa zona. È accaduto ieri pomeriggio, alle 14, in via Benedetto Marcello.

Il responsabile del gesto, un uomo di 33 anni, originario della Nigeria, alle forze dell'ordine ha rivolto diversi insulti. È stato arrestato subito dopo per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Con sé l'uomo aveva anche una lama da 9 centimetri.