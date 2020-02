Milano, 13 febbraio 2020 - Incontro tra le Sardine di Milano e Como (sei rappresentanti) e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per le Sardine lombarde si tratta del primo faccia a faccia con il titolare di Palazzo Marino. Un'occasione per ringraziarlo per l'adesione del Comune di Milano al progetto #incomunesenzaodio, che si è concretizzata anche attraverso l'approvazione di una mozione da parte del Consiglio comunale contro l'odio e l'intolleranza. "L'incontro è andato molto bene. Siamo contenti di aver parlato con il sindaco del futuro della società e di come si può costruire tutti insieme una società migliore, una società in cui ognuno può identificarsi" ha detto Luca Venneri delle Sardine di Como.

"Il nostro progetto vuole tracciare delle policy concrete rispetto ai temi dell'odio, del razzismo e della xenofobia. Noi vediamo ogni giorno gesti d'odio, di razzismo e xenofobia e forse la politica dovrebbe cominciare a farsi carico di questo tema e cominciare a intraprendere delle azioni concrete, come quelle all'interno della delibera. Siamo molto contenti che Milano abbia aderito e il nostro obiettivo è che lo facciano anche gli altri Comuni della Lombardia". Il sindaco Sala "è molto interessato a quello che faremo, ha ribadito che ci osserva e ci sostiene - ha aggiunto Simona Regondi delle Sardine di Milano -. L'obiettivo di oggi era conoscerlo, perché è la prima volta che come Sardine di

Milano incontriamo il sindaco e di ringraziarlo, attraverso di lui tutto il Consiglio comunale, per il recepimento della nostra 'deliberà. Questa cosa l'abbiamo fatta oggi a Milano, ma la faremo con qualunque altro Comune che la adotterà".