"Sappiamo che hai i soldi" Presi due baby rapinatori

Ore 22 del 21 gennaio scorso, siamo in via Pacini, a due passi da piazza Piola e dalla sede del Politecnico. Cinque ventenni, tutti studenti universitari, raccontano agli agenti del commissariato Città Studi di essere stati aggrediti da un gruppo di cinque ragazzini, comandati da un adolescente vestito con una giacca bianca e nera marca Nike, un paio di jeans strappati e un cappellino da baseball con la scritta "NY"; è stato proprio quest’ultimo, secondo quanto riferiscono, a pestare uno di loro, dopo il rifiuto di consegnare i soldi. I poliziotti si mettono subito alla ricerca del possibile aggressore e lo rintracciano a poche centinaia di metri di distanza: l’abbigliamento corrisponde alla descrizione, con sé ha una giacca, una felpa e banconote rapinate a un’altra persona poco prima.

Il sedicenne viene subito bloccato e arrestato in flagranza: il giudice convalida il provvedimento e dispone per lui il collocamento in casa. Il ventenne ferito viene trasportato in pronto soccorso, dove gli vengono diagnosticate la frattura delle ossa nasali e tumefazioni al naso e all’occhio destro con emorragia congiuntivale: prognosi di 30 giorni. Le indagini vanno avanti e portano a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due presunti complici del minorenne, a loro volta sedicenni e residenti a Milano, a cui lunedì è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare: per uno di loro, il gip del Tribunale dei minorenni Nicoletta Cremona ha disposto il collocamento in comunità; per il secondo, invece, è stata applicata la misura della permanenza in casa, con divieto di utilizzare cellulari e social network. I due sono stati incastrati anche da una foto scattata quella sera. Stando a quanto ricostruito dagli agenti dell’Investigativa di via Cadamosto, coordinati dalla dirigente Maria Lomartire, uno dei due si è avvicinato quella sera al gruppo di ventenni e ha chiesto loro una cartina da tabacco, per poi aggiungere: "Di cosa hai paura? Cosa pensi che facciamo? Noi non facciamo niente". Poi il gruppo si è fatto sempre più minaccioso, circondando i malcapitati e cominciando a chiedere denaro in modo minaccioso: "Dai non dire c., sappiamo che hai i soldi". Quindi è scattata l’aggressione, di cui ha fatto le spese in particolare il ventenne con il naso fratturato.

"I fatti addebitati sono gravissimi – ragiona il giudice –, tenuto conto delle modalità della condotta, della violenza e aggressività manifestata dagli indagati: ciò dimostra un’elevata capacità criminosa e una dimestichezza nella commissione di reati della stessa specie". Il sedicenne collocato in comunità non era sconosciuto agli archivi delle forze dell’ordine, visto che tra il 3 e il 18 marzo del 2022 è stato denunciato tre volte per rapina aggravata. L’inchiesta non è ancora chiusa: i poliziotti stanno ancora indagando su altri casi simili, avvenuti sempre nella zona del Politecnico nei primi mesi del 2023, per individuare i responsabili.

Nicola Palma