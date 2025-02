Sanremo Christian Music. Gaggiano va sul podio

Con la canzone “Una strada in mezzo al cielo”, il cantautore di Gaggiano, Piero Chiappano, ha vinto la quarta edizione del Sanremo Christian Music Festival, che si è tenuta nella città dei fiori. Un riconoscimento importante per l’artista che vive lungo le sponde del Naviglio Grande. Al secondo posto si è classificata Gipsy Fiorucci con la canzone “Regina del suo regno”, mentre il terzo posto è stato conquistato da Gabylo con “Ho fede”. "Sono contento ed emozionato. È una canzone seria, che invita alla riflessione e parla del male a cui non si riesce a dare risposta. Inoltre, affiora la fede e senz’altro la musica", ha dichiarato Piero Chiappano.

Il festival è stato condotto da Carmen Attardi, volto noto della televisione e speaker dell’emittente radiofonica siciliana Radio Amore, affiancata dal direttore artistico Fabrizio Venturi. Organizzato appunto dal cantautore e direttore artistico Fabrizio Venturi, il Festival 2025 è stato dedicato a Papa Francesco e al Giubileo, ottenendo il patrocinio delle più importanti istituzioni italiane.

Mas.Sag.