"Sanità divisa? Problema logistico"

"Sostanzialmente l’unica conseguenza è che ci saranno molte riunioni congiunte delle due commissioni. Sono scelte che il Consiglio regionale è libero di assumere: va bene così, semmai sarà un problema logistico il fatto che molte volte dovranno riunirsi congiuntamente". Così Attilio Fontana commenta la scelta di spacchettare le deleghe della Commissione Sanità del Consiglio regionale.

Una scelta maturata settimana scorsa nell’ambito dell’Ufficio di presidenza del Pirellone e approvata proprio martedì dall’Aula. Accanto alla Commissione Sanità è stata quindi istituita la Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia, che erediterà dalla prima le deleghe sociosanitarie, le deleghe sulle politiche sociali. Da qui il commento del presidente della Regione Lombardia che, si badi, non rinuncia a sottolineare come tale scelta possa comportare complicazioni logistiche dovute alla necessità di ricorrere a sedute congiunte più di quanto avvenga ordinariamente. Una punzecchiatura, forse, nei confronti di Fratelli d’Italia, che con questo riassetto ha voluto creare un contrappeso al potere leghista nella sanità lombarda. Guido Bertolaso è stato infatti riconfermato come assessore regionale alla partita per volere dello stesso Fontana. Oggi la Giunta regionale dovrebbe approvare anche l’istituzione di un secondo vicesegretario generale. In pole resta Fabrizio De Vecchi.

Gi.An.