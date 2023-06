Sanificazione delle aree cani a Bresso, 6 interventi nel 2020

Scattate le operazioni di sanificazione delle nove aree cani presenti nei parchi pubblici e negli spazi verdi comunali del territorio bressese. Sono state le prime per quanto riguarda il periodo estivo, che ne prevede tre da giugno ad agosto; in totale, in un anno, secondo il nuovo contratto con Amsa, sono 6, con le altre 3 a carattere trimestrale per il periodo da settembre a maggio. Nelle tre “dog areas“ lungo il muro di cinta del cimitero con ingresso da via Gobetti, nelle due del parco pubblico di via Milano, nelle due del "Giardino Montessori" di via Don Minzoni e nelle due dell’area verde di via del Mulino, gli operatori hanno disinfettato le superfici erbose, con prodotti specifici innocui per la salute degli animali e delle persone, oltre a svuotare i cestini presenti, sostituire i sacchi al loro interno e pulire gli angoli delle recinzioni e delle panchine. Il nuovo calendario degli interventi di disinfezione è stato introdotto con il rinnovo del contratto con Amsa, a costo zero per le casse comunali: le sanificazioni si concentrano soprattutto nei mesi estivi, perché è la stagione con la maggior affluenza delle persone nei parchi cittadini.

Giuseppe Nava