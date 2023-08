Sangue in via Sanremo Era una lite fra ragazzi

Una banale lite fra due giovani latinoamericani e non una rissa. Questo è quanto emerso dalle indagini dei carabinieri sui fatti di venerdì sera in via Sanremo quando, a seguito della segnalazione di alcuni residenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. Inizialmente si era pensato a una rissa fra più persone, ma poi è emerso che a seminare il panico in via Sanremo erano stati due giovani per una banale lite per futili motivi degenerata e finita nel sangue. Il più grave, un 24enne ferito in modo serio a un braccio, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso. Ma anche l’altro ragazzo è rimasto ferito ed è stato medicato al pronto soccorso di San Donato. Resta alta la tensione nelle sere dei fine settimana quando le aggressioni e le violenze si moltiplicano in tutta la provincia nonostante l’intensificazione dei controlli sovracomunali.

Massimiliano Saggese