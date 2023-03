San Vittore, rap sulle note di Chopin: "La musica può essere davvero evasione per tutti"

Daniele Fazio, il pianista che ha suonato a San Vittore

Milano – Le sue dita si muovono agili sui tasti bianchi e neri del pianoforte che accarezza fin da quando era un bambino. Bach e Chopin sono il suo pane quotidiano. E anche se portare la musica entro le mura di un carcere non era tra i suoi piani, "posso dire che averlo fatto mi ha dato una gioia infinita: non vedo l’ora di rifarlo. Sono stato io, il primo a “evadere“ superando quelle sbarre". Lui è Daniele Fazio, pianista trentunenne di Gerenzano, in provincia di Varese, che lo scorso giovedì ha messo piede per la prima volta a San Vittore suonando la sua musica classica per i detenuti più giovani, tra i 18 e i 25 anni, mentre loro improvvisavano strofe rap su quella melodia. Un mix di generi agli antipodi che ha reso l’incontro speciale. Ideatrice dell’esperimento è Lucia Martinelli, pianista, che ha creato l’associazione “Musica nell’aria“ 6 anni fa. "Organizzo concerti in posti non convenzionali – spiega – dai parchi ai pianerottoli, dai mercati alle carceri. Voglio che la musica sia per tutti, non solo per chi frequenta il teatro". Durante eventi al parco Nord è riuscita a conquistare la fiducia del clochard Robert, che dopo la...