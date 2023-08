Donna di 64 anni insegue il suo scippatore e lo blocca grazie ai passanti: arrestato un 26enne

Milano – Un giovane egiziano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per furto con strappo e lesioni. L'uomo ha scippato oggi, venerdì 16 agosto, poco prima delle 14, una collana a una donna di 64 anni alla fermata M5 di San Siro per fuggire.

Ma la donna l'ha inseguito ed è riuscita a chiedere aiuto a due passanti, che hanno bloccato il giovane in fuga. Gli agenti di una volante di passaggio in via Arar hanno notato la scena e sono intervenuti.

Il 26enne è stato arrestato e denunciato anche per ricettazione perché trovato in possesso di un orologio ancora con la targhetta del prezzo attaccata. La donna è stata invece portata all'ospedale San Carlo: dieci i giorni di prognosi per l'abrasione al collo.